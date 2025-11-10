El interventor del Garrahan sancionó a trabajadores: Los acusó de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”
El interventor del Hospital Garrahan, Mariano Pirozzo, sancionó a varios trabajadores, entre los que se encuentra la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, les inició un sumario y los acusó de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”.
Miembros del equipo de salud del Hospital Garrahan, calificaron a esta situación como “gravísima” y repudiaron al funcionario designado por el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en julio de este año.
“Después de recibir el 61 % de aumento salarial, tras meses de reclamo, Pirozzo acaba de aplicar sumarios a Norma (Lezana) y a otros trabajadores acusándolos de coacción, resistencia a la autoridad y usurpación por las protestas que se realizaron en el hospital. Este personaje, que no es pediatra y que tuvo entrenamiento en el hospital militar Cosme Argerich, nunca aceptó recibirnos a los representantes de la APyT ni a las demás organizaciones que estuvieron al frente del reclamo. Ahora, pretende sancionar e incluso despedir a Norma y otros profesionales”, aseguraron.
En este contexto, además, APyT convocó para este jueves 13 a un cabildo abierto con el objetivo de “fortalecer la unidad” frente a la reforma laboral y también a las modificaciones del sistema previsional impulsadas por el Gobierno Nacional y, ahora, repudiar este accionar.
Este encuentro se realizará en el hall central de la institución (Combate de los Pozos 1881), con participación presencial y modalidad virtual, e invitaron a participar a organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, jubilados, colectivo de discapacidad, periodistas, comunicadores, reporteros gráficos, universitarios y etc. “frente a los nuevos anuncios de reformas laborales y previsionales” impulsadas por el Gobierno Nacional.
Por su parte, Lezana, además de invitar a la ciudadanía a participar del cabildo abierto, expresó que este ataque hacia ella es “ridículo, infundado e insólito”.
“Sinceramente de Lugones y Pirozzo, esperamos cualquier cosa, no nos sorprende. Evidentemente haber tenido que reconocer, después de negarlo a lo largo de casi un año, que teníamos razón, ahora se complementa con esta represalia increíble: nos acusan casi de terroristas por reclamar ser recibidos por la dirección del hospital. Los sumarios son una herramienta extrema para sancionar al personal con suspensiones e incluso despidos. Francamente si estos señores creen que nos van a intimidar o nos vamos a quedar cruzados de brazos, demuestran una vez más, que no entendieron absolutamente nada”, concluyó.