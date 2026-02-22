El Inter Miami fue goleado en el debut por la MLS 2026 y Messi se la agarró contra los árbitros
El Inter Miami sufrió una dura goleada 3-0 ante Los Ángeles FC en su debut en la Major League Soccer (MLS) y el astro argentino Lionel Messi tuvo que ser frenado mientras buscaba a los árbitros. El delantero uruguayo Luis Suárez, que es uno de sus mejores amigos, lo contuvo para que la situación no pasara a mayores.
BREAKING: Footage shows Lionel Messi trying to CONFRONT the referee after full-time, with Luis Suárez pulling him back to stop him entering the officials' dressing room.
En lo que respecta al desarrollo del partido, el mismo fue una pesadilla para el Inter Miami, ya que a los 37 minutos el delantero venezolano David Martínez abrió el marcador para el equipo de Los Ángeles.
En el complemento llegaron los golpes de KO. Primero a través del gabonés Denis Bouanga, mientras que el encargado de convertir el resultado en goleada fue el salvadoreño Nathan Ordaz.
Durante la conferencia de prensa post partido, el director técnico argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, reconoció: “Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso”.
Y agregó: “Claramente Los Ángeles ha hecho la diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”.
De todas maneras, le quitó dramatismo a la situación: “Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho”.
Mascherano post-match reaction.
La actividad para el Inter Miami continuará el próximo domingo 1° de marzo, cuando visite a Orlando City por la segunda fecha de la MLS.
Desde su llegada al Inter Miami a mediados del 2023, Messi disputó 89 partidos, en los que anotó 77 goles y repartió 44 asistencias. Además, el rosarino fue clave en las conquistas de la Leagues Cup 2023, la Supporters´ Shield 2024 y la Conferencia Este y la MLS 2025.