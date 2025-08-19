El Inter Miami anunció la venta del arquero Drake Callender a Charlotte FC
El traspaso de Drake Callender, arquero que fue campeón junto a Lionel Messi en el Inter Miami, marca un nuevo capítulo en una de las franquicias más relevantes de la Major League Soccer. Tras perder protagonismo en el equipo de Florida, el portero se incorporará al Charlotte FC en una operación que refleja la dinámica económica de la liga de fútbol estadounidense.
A través de su sitio oficial, el club que tiene a David Beckham como una de sus caras conocidas oficializó la transferencia de Callender al rival de la Conferencia del Este a cambio de 400.000 mil dólares en Fondos de Adjudicación General (GAG) para 2025 y otros USD 350.000 para 2026.
Además, según explicó el reporte, el acuerdo contempla la posibilidad de que el club de Miami reciba más dinero (75.000 dólares) adicionales en dicho fondo, sujetos a condiciones, y retenga un porcentaje en caso de una futura reventa o transferencia permanente del guardameta de 27 años.
An icon who made every moment count from the very beginning. Thank you for everything, Drake. We wish you the best in this next chapter.
Read more here: https://t.co/Bksdh009nC pic.twitter.com/XPqaZiALaA
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 19, 2025
Este movimiento para el arquero representa su segundo club profesional en su carrera, quien llegó al Inter Miami a finales de 2019 y se consolidó como una de las figuras del plantel durante la conquista de la Leagues Cup 2023, el primer título en la historia de la franquicia. “Un ícono que hizo que cada momento contara desde el principio. Gracias por todo, Drake. Te deseamos lo mejor en este nuevo capítulo”, fue la despedida de Las Garzas en las redes sociales para con el arquero.
El traspaso de Callender al Charlotte FC se produjo en un contexto particular. De acuerdo con información publicada por el sitio Give Me Sport, el arquero no fue consultado sobre su salida y se enteró de su nuevo destino con las negociaciones ya avanzadas. El que será el nuevo conjunto del portero actualmente ocupa el 7° lugar en el Este (44 puntos, a ocho del líder Cincinnati FC) y logró imponerse a otros equipos de la MLS interesados en sumar a Drake a sus filas.
La decisión de transferirlo se venía gestando desde hace tiempo, aunque se demoró debido a una serie de lesiones que sufrió el jugador a principios de año, incluyendo una intervención quirúrgica por una hernia deportiva en mayo.
En el plano deportivo, la salida de Callender responde a una combinación de factores. El arquero de 27 años perdió la titularidad tras la llegada de Oscar Ustari y la contratación de William Yarbrough, de 36 años, mientras que el club también priorizó al joven argentino Rocco Ríos Novo en la competencia interna.
Las lesiones limitaron la participación de Callender a solo tres partidos en la temporada 2025, uno de ellos como reemplazo de Ustari. Ante la necesidad de ajustar la plantilla, la directiva optó por transferir al estadounidense, quien en Charlotte deberá competir por el puesto con Kristijan Kahlina, elegido Portero del Año de la MLS y con contrato vigente hasta 2026.