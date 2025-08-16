El intendente de Pueblo General Belgrano echó a su directora de Tránsito por dar positivo en alcoholemia
La intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, decidió separar de su cargo a la directora de Tránsito, Araceli Soressi, tras confirmarse que fue detectada manejando alcoholizada en Gualeguaychú el pasado fin de semana. El control arrojó un resultado de 0,9 gramos de alcohol en sangre.
Se trata del segundo positivo de alcoholemia que la funcionaria registra en el año, ya que en el verano había protagonizado un episodio similar. “Ya afrontó la sanción correspondiente, pero he decidido separarla de sus funciones”, expresó el intendente Fiorotto en una carta pública difundida este viernes.
El hecho que originó la medida ocurrió el domingo 10 de agosto por la madrugada, a metros del boliche Costanera de Gualeguaychú, donde Soressi fue detenida por un control policial. Según testigos, la funcionaria habría intentado evitar la sanción alegando su cargo en la Municipalidad de Pueblo General Belgrano.
Aunque el lunes siguiente pagó la multa y recuperó su vehículo, la polémica persistió en la localidad, que cuenta con poco más de 3.600 habitantes. Fiorotto explicó que, si bien la funcionaria estaba de licencia, su cargo exigía responsabilidad y ejemplaridad, razón por la cual fue apartada.
Otro caso: el concejal de Gualeguaychú
El episodio reavivó la discusión sobre el alcohol al volante en la región, donde otros funcionarios también se vieron involucrados en hechos similares. En mayo, el concejal radical de Gualeguaychú, Maximiliano Lesik, chocó mientras conducía con 1,87 gramos de alcohol en sangre.
Tras ese hecho, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, pidió la expulsión de Lesik del bloque de Juntos por Entre Ríos y su destitución del cargo, alegando que había puesto en riesgo la vida de terceros y contravenido los principios de la ética pública. Sin embargo, el Concejo Deliberante archivó la iniciativa con los votos del PJ, La Libertad Avanza y la UCR.