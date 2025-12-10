El intendente de Colón sufrió un accidente vial en Brasil y su esposa permanece en estado reservado
El intendente de Colón, José Luis Walser, sufrió un accidente vial en Brasil mientras realizaba “un viaje oficial acompañado por su familia”, según informó la Municipalidad a través de un comunicado. El episodio ocurrió en las últimas horas, en una ruta del vecino país, “bajo una lluvia torrencial”, aunque por el momento no se conocen más detalles ni se confirmó si hubo otros vehículos involucrados.
Estado de los acompañantes
De acuerdo con la información oficial, la esposa del jefe comunal, Gimena Bordet —secretaria privada de la Intendencia y coordinadora de la Fiesta Nacional de la Artesanía— “fue intervenida quirúrgicamente y trasladada a Porto Alegre para una mejor atención, encontrándose en estado reservado”.
Además, una de sus hijas, menor de edad, “se encuentra a la espera de una intervención”, mientras que “José Luis y el resto de la familia se encuentra fuera de peligro”, precisó el comunicado.
Un viaje oficial sin información pública previa
El texto difundido por la Municipalidad subraya que se trataba de un viaje oficial, aunque no se informó el motivo ni figura referencia alguna en la página web del municipio. Al mismo tiempo, se confirma que Walser viajaba junto a su esposa e hijas.
Pedido de acompañamiento
El comunicado concluye con un mensaje de apoyo: “A la espera de mayor información, pedimos oración por la pronta recuperación de toda la familia”.