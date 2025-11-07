El INTA presentó dos nuevas variedades de arroz desarrolladas en Concepción del Uruguay
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dio a conocer dos nuevas variedades de arroz desarrolladas en la Estación Experimental Concepción del Uruguay, con el propósito de mejorar la competitividad y la sustentabilidad del cultivo en la Argentina. Los nuevos materiales, denominados Karandú INTA CL e Ivaté INTA CL, se suman al esquema productivo ya consolidado que incluye a Gurí INTA CL y Angirú INTA CL.
Ambas variedades fueron desarrolladas a partir de genética local y presentan altos rendimientos, resistencia a enfermedades y excelente calidad de grano, atributos que responden a las condiciones productivas del país. Desde 2004, el INTA impulsa programas de mejoramiento genético que buscan fortalecer la autonomía tecnológica del sector arrocero nacional.
El investigador José Colazo, responsable del programa de mejoramiento del INTA Concepción del Uruguay, explicó que “estas variedades son el resultado de años de trabajo bajo condiciones locales, con foco en la productividad y la sanidad. Buscamos ofrecer herramientas que aporten previsibilidad y eficiencia al productor”.
Karandú INTA CL, cuyo nombre proviene de los términos guaraníes karaí (líder) y arandú (sabio), se distingue por su ciclo de cultivo más corto respecto a otras variedades como Gurí INTA CL, lo que permite reducir el consumo de agua de riego y optimizar los recursos. Además, incorpora la tecnología Clearfield®, que mejora el control de malezas.
Por su parte, Ivaté INTA CL –del guaraní “alta, resistente”– sobresale por su tolerancia a la enfermedad Pyricularia oryzae, la principal amenaza sanitaria del cultivo a nivel global. “Ivaté es la variedad más resistente que hemos logrado hasta el momento, con una muy buena estabilidad de rendimiento y calidad de grano”, afirmó Colazo.
La semilla original de ambas variedades se produce en San Salvador, Entre Ríos, mediante una alianza entre el INTA y la Fundación ProArroz, lo que garantiza su pureza genética y disponibilidad para la próxima campaña. Actualmente, los nuevos cultivares se prueban en Sitios de Evaluación de Productores (SEP) en distintas provincias, para validar su desempeño en condiciones reales de campo.
“El desarrollo de genética nacional fortalece la autonomía tecnológica y la sustentabilidad del sistema arrocero argentino”, concluyó Colazo.