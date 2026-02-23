El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina se adhiere al sensible pesar por el deceso de Jorge Chemes
En la tarde de este domingo falleció Jorge Chemes, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro e Integración Regional por la Provincia de Entre Ríos, ex legislador nacional y renombrado dirigente tambero. El IPCVA dio a conocer hace instantes su pesar a través de la red social X. Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.
“El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) lamenta profundamente el fallecimiento del Sr. Jorge Chemes, un referente indiscutido del sector agropecuario nacional”, se expresó en el sucinto aunque sentido comunicado.
“Como institución conformada por representantes de las entidades rurales y la industria, el IPCVA reconoce en Chemes a un dirigente cuya trayectoria estuvo marcada por el servicio al campo argentino y un permanente apoyo a las acciones de nuestra institución, contribuyendo a consolidar su prestigio y actividad en el orden nacional e internacional”, concluyen en la misiva.