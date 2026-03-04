El Instituto Becario inicia el cronograma de pago de becas provinciales desde el 5 de marzo
El Instituto Becario de Entre Ríos confirmó que el jueves 5, viernes 6 y lunes 9 de marzo se acreditarán las becas correspondientes a estudiantes de nivel secundario y superior. Los pagos se realizarán a través del Banco Entre Ríos y se organizarán según la finalización del número de DNI.
El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, aclaró que los beneficiarios incluidos en este cronograma corresponden a becas otorgadas durante 2025. En ese sentido, explicó que para el nivel secundario se trata del octavo pago de los nueve meses establecidos, mientras que para el nivel superior corresponde al séptimo pago.
Asimismo, Berdiñas señaló que los estudiantes continúan percibiendo la beca correspondiente a 2025 mientras ya pueden comenzar a reunir la documentación necesaria para solicitar la renovación del beneficio para 2026.
El funcionario recordó además que se encuentra abierta la inscripción para las becas secundarias del ciclo 2026. Los interesados podrán completar el trámite hasta el 30 de abril de manera online a través del sitio web del Instituto Becario o mediante la aplicación “Mi Beca”, herramienta que permite simplificar y facilitar la gestión del trámite.
Cronograma completo de pagos de marzo
- Jueves 5: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.
- Viernes 6: DNI finalizados en 4, 5 y 6.
- Lunes 9 (acreditación el sábado 7): DNI finalizados en 7, 8 y 9.
Inscripción Becas 2026
- Nivel secundario: desde el 25 de febrero.
- Nivel superior: desde el 13 de abril.