El Instituto Becario culmina el ciclo 2025 de su programa Educando en Movimiento
Con presencia en 77 centros distribuidos en los 17 departamentos de Entre Ríos, el programa Educando en Movimiento cierra un nuevo año de trabajo. Esta propuesta de educación no formal permitió que 125 estudiantes becarios acompañaran los procesos de aprendizaje de más de 1200 niños y niñas en 51 localidades de la provincia. Noviembre marca el cierre de las actividades del ciclo 2025.
El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, destacó que “Educando en Movimiento es un programa de bienestar estudiantil que brinda apoyo escolar a niños y adolescentes de entre 6 y 13 años, enmarcado en la educación no formal, e incluye además actividades recreativas”.
Agregó que “quienes encabezan cada centro son estudiantes de profesorados, quienes reciben una beca para realizar esta práctica educativa en un espacio afín a la carrera que han escogido”.
Berdiñas remarcó también el carácter federal de la iniciativa: “Como nos instó el gobernador Rogelio Frigerio, seguimos federalizando nuestras distintas propuestas. En este caso, con Educando llegamos a 51 localidades, en 77 centros, con presencia del Instituto en los 17 departamentos de Entre Ríos. Más de 1200 niños participaron de nuestra propuesta”, puntualizó.
Finalmente, subrayó que “revalorizamos los espacios de aprendizaje, pero sin perder de vista que queremos acompañarlos en su formación como personas. Educando en Movimiento ya es una marca en las distintas comunidades, y el trabajo conjunto con diferentes actores nos permitirá en 2026 seguir afianzando la fundamental tarea de acompañar los sueños de los estudiantes entrerrianos”.