El Instituto Becario cerró el año con un balance positivo y destacó el acompañamiento integral al estudiantado entrerriano
El Directorio del Instituto Becario realizó su última reunión del año en la Casa Central del organismo, en Paraná, donde sus autoridades hicieron un repaso de las políticas públicas implementadas durante 2025 y subrayaron el acompañamiento integral brindado a miles de estudiantes entrerrianos a través de diversos programas y servicios.
El encuentro fue encabezado por el director ejecutivo, Mariano Berdiñas, y la presidente del Directorio, Claudia Silva, quienes analizaron los principales avances del año. Entre los puntos destacados, se remarcó el incremento en los montos de las becas, que alcanzó hasta un 500% en lo que va de la actual gestión, beneficiando a más de 16.000 estudiantes en sus distintas líneas de apoyo.
Durante la reunión también se repasó la amplia agenda de actividades desarrolladas en 2025, que incluyó la Feria de Carreras “El Becario te Muestra”, el programa de apoyo escolar Educando en Movimiento, el concurso artístico El Becario en Escena, entre otras iniciativas que acompañaron los proyectos académicos y vocacionales de jóvenes de toda la provincia.
Otro de los temas centrales fue el rol estratégico del Transporte Escolar Rural (TER), un servicio esencial que recorre más de 39.000 kilómetros diarios en los 17 departamentos y garantiza que más de 10.500 niños puedan asistir a la escuela, evitando que la falta de movilidad se convierta en un impedimento para su educación.
Finalmente, Berdiñas destacó el alcance total del trabajo realizado en el año: “Hablamos de un acompañamiento integral a más de 35.000 estudiantes; 35.000 familias que encuentran respuesta en nuestros programas y servicios, haciendo posible el recorrido académico de tantos entrerrianos”, afirmó.
El Directorio del Instituto Becario está conformado por:
Mariano Berdiñas (director Ejecutivo); Claudia Silva (presidente – Cámara de Senadores); Santiago Baumann (secretario – CGE); Walter Sione (tesorero – Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación); Carla Duré (CGE); William Vernackt (UADER); Constanza Vivas Mercadal (UTN); Edit Rougier, Carina Cangeri y Francisco Alegre (Aepuer); Carolina Streitenberger (HCD); y Pablo Mitre (UNER).