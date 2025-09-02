Maran Suites & Towers

El Instituto Becario anunció aumentos y cronograma de pago de becas provinciales

Redacción | 02/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Con nuevos beneficios y renovaciones para los niveles secundario, terciario y universitario, el Gobierno de Entre Ríos comenzará a abonar las becas a estudiantes de toda la provincia desde este viernes 5 de septiembre, en tres tramos.

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, destacó: “Este proceso de mejorar el beneficio comenzó en diciembre de 2023, cuando como gobierno provincial decidimos optimizar la beca y volver a recuperar valores históricos para seguir acompañando los sueños de nuestros estudiantes”.

Asimismo, precisó: “Este viernes comenzaremos a dar cumplimiento al cronograma de pagos de becas provinciales, correspondiente al mes de septiembre. Será en tres tramos, y los estudiantes recibirán su beca con el monto actualizado, tal como lo anunció el gobernador Rogelio Frigerio en su visita a nuestra Casa Central”.

Cronograma de pagos – septiembre

  • Viernes 5: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 – Banco Entre Ríos
  • Lunes 8: DNI terminados en 4, 5 y 6 – Banco Entre Ríos
  • Martes 9: DNI terminados en 7, 8 y 9 – Banco Entre Ríos

Nuevos montos – Becas Ordinarias

  • Secundaria: 37.000 pesos
  • Terciaria: 52.000 pesos
  • Universitaria: 80.000 pesos
Tags:, , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X