El Instituto Becario anunció aumentos y cronograma de pago de becas provinciales
Con nuevos beneficios y renovaciones para los niveles secundario, terciario y universitario, el Gobierno de Entre Ríos comenzará a abonar las becas a estudiantes de toda la provincia desde este viernes 5 de septiembre, en tres tramos.
El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, destacó: “Este proceso de mejorar el beneficio comenzó en diciembre de 2023, cuando como gobierno provincial decidimos optimizar la beca y volver a recuperar valores históricos para seguir acompañando los sueños de nuestros estudiantes”.
Asimismo, precisó: “Este viernes comenzaremos a dar cumplimiento al cronograma de pagos de becas provinciales, correspondiente al mes de septiembre. Será en tres tramos, y los estudiantes recibirán su beca con el monto actualizado, tal como lo anunció el gobernador Rogelio Frigerio en su visita a nuestra Casa Central”.
Cronograma de pagos – septiembre
- Viernes 5: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 – Banco Entre Ríos
- Lunes 8: DNI terminados en 4, 5 y 6 – Banco Entre Ríos
- Martes 9: DNI terminados en 7, 8 y 9 – Banco Entre Ríos
Nuevos montos – Becas Ordinarias
- Secundaria: 37.000 pesos
- Terciaria: 52.000 pesos
- Universitaria: 80.000 pesos