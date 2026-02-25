El Instituto Becario abre la inscripción para becas secundarias y suma la App “Mi Beca”
Desde el Instituto Becario informaron que este miércoles 25 de febrero se habilitará el período de inscripción para solicitar la beca provincial de nivel secundario, destinada tanto a estudiantes que inicien el trámite por primera vez como a quienes deban renovar el beneficio.
El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, destacó la importancia del inicio de esta etapa: “Comienza una etapa muy importante con el inicio del calendario escolar, y desde el gobierno provincial trabajamos para seguir acompañando sueños de los estudiantes entrerrianos”.
Asimismo, remarcó que la gestión se realiza de manera online a través del sitio oficial www.institutobecario.gov.ar y anunció una novedad para este año: la creación de la App “Mi Beca”, una aplicación para dispositivos móviles que permite subir la documentación requerida de forma ágil y desde el celular.
“Como cada año, empezamos la etapa de inscripción con la beca secundaria. Se gestiona de manera online a través de la página www.institutobecario.gov.ar. Como novedad, este año se creó la App ‘Mi Beca’, una opción para dispositivos móviles que alienta a la practicidad de subir la documentación necesaria en cualquier momento y desde tu celular”, señaló Berdiñas.
En ese marco, agregó: “Nuestro objetivo es poder facilitar el proceso de inscripción a las becas para que esté al alcance de las familias entrerrianas que deseen obtenerla”.
El plazo para completar la solicitud se extenderá desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril. Las consultas podrán realizarse mediante el chat interactivo del sitio web, de lunes a viernes de 9 a 13. También habrá atención presencial en la Casa Central de 8 a 13 y en las delegaciones departamentales de 8 a 12.
Quienes necesiten verificar la documentación actualizada requerida para el trámite podrán consultar el detalle en el portal oficial del organismo.