El Instituto Alberdi inauguró el Año Académico 2026 con una conferencia de Aída Kemelmajer
El Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi” realizó la apertura del año académico 2026 con una conferencia magistral a cargo de la doctora en Derecho y exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Aída Kemelmajer, quien disertó sobre “La reparación de las chances a diez años de vigencia del Código Civil y Comercial”.
Previo al acto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno; la vocal Susana Medina; el vocal Miguel Ángel Giorgio y las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage recibieron a la disertante en el Salón de Acuerdos del STJ.
La vocal del STJ y directora académica del Instituto Alberdi (ad honorem), Susana Medina, estuvo a cargo de la apertura del evento y dio la bienvenida a los presentes.
Durante su intervención, Medina destacó que el Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi” cumple 31 años dedicados a la formación y educación judicial, y resaltó que en los últimos 10 años la doctora Kemelmajer ha acompañado la apertura del año académico.
“Es un privilegio para la institución porque apostamos a la educación, a la formación y al perfeccionamiento judicial continuo, apuntando a un servicio de justicia de calidad, eficiente, cercano a la gente y con perspectiva de género”, señaló.
Luego invitó a los asistentes a ver un video que repasó la actividad académica y jurídica de Kemelmajer durante la última década, agradeciéndole por “ser parte de la historia viva del Instituto Alberdi”.
A su turno, Kemelmajer inició su exposición con un “video disparador” que permitió introducir el concepto jurídico de “chances” y su tratamiento en distintos fallos y casos concretos.
Durante la conferencia, analizó diversos aspectos de esta figura jurídica, explicó cómo debe sustentarse en hechos objetivos y en un umbral de razonabilidad exigido por el derecho, y revisó cómo ha evolucionado su aplicación a diez años de la vigencia del Código Civil y Comercial argentino.
Del acto participaron también la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona; el procurador adjunto César Cesario; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; y el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel, entre otras autoridades.
La actividad se desarrolló en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en Paraná, y estuvo destinada a integrantes del Poder Judicial, profesionales de la abogacía y público interesado en la temática.
Aída Kemelmajer fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y Doctora Honoris Causa de las universidades de París XII, Montpellier, la Universidad Nacional de La Habana y de universidades argentinas como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, del Litoral, Tucumán y La Plata, entre otras.
Además, es académica de número de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y académica correspondiente de instituciones jurídicas de Cuba, Madrid, Colombia y Paraguay. También integró la comisión que elaboró el anteproyecto del Código Civil y Comercial argentino, vigente desde 2015.