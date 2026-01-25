El insólito tropezón del árbitro Nicolás Ramírez en Barracas-River
Una situación insólita se dio en el duelo entre Barracas Central y River por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Es que el árbitro, Nicolás Ramírez, que había quedado en el ojo de la tormenta por el penal que no le dio al equipo de Marcelo Gallardo, casi tiene que dejar la cancha luego de un choque insólito con un jugador.
Fue después de que Aníbal Moreno se arrojó al piso para recuperar una pelota cuando Ramírez, atento a la situación, no vio que en su camino asomaba Facundo Bruera. Lo chocó y producto del encontronazo se torció el tobillo derecho y se cayó.
¡LE DOLIÓ A NICOLÁS! Ramírez, árbitro del Barracas Central-River, chocó con el Loco Bruera y sintió una molestia en su tobillo.
— SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026
Lo curisoso es que el partido se seguía jugando y el juez, en el piso, no se podía recuperar. Tanto fue así que se temió que tuviera que dejar el campo. Si embargo, después de tomarse unos segundos, el hombre de negro pisó fuerte contra el piso y se recuperó.
Eso sí, le seguía doliendo. Es que Ramírez fue a pedir un analgésico al banco de Barracas para tratar de combatir las molestias.