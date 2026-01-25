Maran Suites & Towers

El insólito tropezón del árbitro Nicolás Ramírez en Barracas-River

Redacción | 25/01/2026 | Deportes | No hay comentarios

Una situación insólita se dio en el duelo entre Barracas Central y River por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Es que el árbitro, Nicolás Ramírez, que había quedado en el ojo de la tormenta por el penal que no le dio al equipo de Marcelo Gallardo, casi tiene que dejar la cancha luego de un choque insólito con un jugador.

Fue después de que Aníbal Moreno se arrojó al piso para recuperar una pelota cuando Ramírez, atento a la situación, no vio que en su camino asomaba Facundo Bruera. Lo chocó y producto del encontronazo se torció el tobillo derecho y se cayó.

Lo curisoso es que el partido se seguía jugando y el juez, en el piso, no se podía recuperar. Tanto fue así que se temió que tuviera que dejar el campo. Si embargo, después de tomarse unos segundos, el hombre de negro pisó fuerte contra el piso y se recuperó.

Eso sí, le seguía doliendo. Es que Ramírez fue a pedir un analgésico al banco de Barracas para tratar de combatir las molestias.

Tags:

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X