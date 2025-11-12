El INDEC informó que una familia necesitó más de 1,2 millones de pesos para no ser pobre en octubre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que durante octubre de 2025 una familia tipo de cuatro integrantes necesitó 1.213.798,81 pesos para no ser pobre, mientras que un grupo familiar de las mismas características requirió 544.304 pesos para no caer en la indigencia.
Según el organismo, tanto la canasta básica alimentaria (CBA) como la canasta básica total (CBT) registraron un incremento del 3,1% respecto de septiembre, cuando una familia tipo necesitaba 1.176.852 pesos para no ser pobre y 527.736 pesos para no ser indigente.
El informe fue difundido junto al índice de precios al consumidor (IPC) que mide la inflación mensual. De acuerdo al relevamiento oficial, las canastas acumulan en lo que va del año subas del 21,1% (CBA) y 18,5% (CBT), con variaciones interanuales del 25,2% y 23,0% respectivamente.
Cuánto necesitó cada tipo de hogar
El cálculo de las canastas se realiza tomando como referencia el consumo de un adulto equivalente y extendiendo la estimación al resto de los miembros del hogar.
En octubre, el valor de la CBT, utilizada para medir la pobreza, fue de 1.213.798,81 pesos, mientras que la CBA, que mide la indigencia, alcanzó los 544.304 pesos.
Para otros tipos de hogares, el INDEC determinó que:
- Una familia de tres integrantes necesitó $966.325 para no ser pobre y $433.330 para no ser indigente.
- Un hogar de cinco integrantes requirió $1.276.649 para no ser pobre y $572.488 para no ser indigente.
La metodología utilizada por el INDEC sigue basándose en la Encuesta de Gastos de los Hogares 2004/2005, ya que el Gobierno aún no implementó los datos actualizados de la Encuesta 2017/2018.
El nuevo IPC se estrenará en enero de 2026
El INDEC confirmó además que el nuevo índice de precios al consumidor (IPC), basado en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, debutará con la medición correspondiente a enero de 2026.
El organismo explicó que la actualización modificará los pesos relativos de bienes y servicios dentro de la canasta, para reflejar con mayor precisión los hábitos actuales de consumo.
“De acuerdo con las buenas prácticas estadísticas que guían al INDEC, la nueva metodología comenzará a difundirse con los resultados de las variaciones de enero de 2026”, indicó el comunicado oficial.
Asimismo, el instituto señaló que la implementación en el primer mes del año facilitará las comparaciones interanuales y el análisis del acumulado anual, permitiendo un seguimiento continuo de la evolución de precios.
Los organismos estadísticos internacionales y el FMI recomiendan actualizar las canastas de consumo cada cinco o diez años, y el nuevo esquema había sido uno de los puntos señalados en el último informe técnico del Fondo Monetario Internacional sobre la revisión de metas con la Argentina.