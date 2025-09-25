Maran Suites & Towers

El INDEC informó que la pobreza infantil afecta al 45,4% de los niños menores de 14 años

Redacción | 25/09/2025 | Economía | No hay comentarios

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el 45,4% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años viven en hogares bajo la línea de pobreza, evidenciando un nivel crítico de vulnerabilidad en la infancia.

En comparación con el semestre anterior, la pobreza infantil registró una reducción de 6,5 puntos porcentuales, ya que en ese período el 51,9% de los menores de 14 años se encontraba por debajo de la línea de pobreza.

Distribución por grupos etarios

El informe detalla que los adolescentes de 12 a 17 años constituyen la franja más afectada, con un 40,4% en situación de pobreza. Le siguen los niños de 6 a 11 años, con 38,6%, y los menores de 5 años, con 21,1%.

En cuanto a otros grupos de edad, el 27,7% de las personas de 30 a 64 años vive en hogares pobres, mientras que entre la población de 65 años y más la cifra se sitúa en 10,8%.

