El Iafas impulsa la campaña #Esporahí para concientizar sobre el juego responsable y prevenir apuestas en menores
En el marco de la Semana del Juego Responsable, desde el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) se desarrollan acciones de concientización para reforzar el mensaje de que los menores de 18 años no deben apostar y promover el uso responsable de los entretenimientos vinculados a los juegos de azar.
Cada 17 de febrero se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable, fecha que las loterías argentinas toman como referencia para desplegar campañas que recuerdan la importancia de manejarse con límites, fomentar hábitos saludables y difundir herramientas de prevención y asistencia.
En este contexto, llegar a los adolescentes aparece como uno de los principales desafíos, con el objetivo de que comprendan por qué los juegos de azar están prohibidos para menores y cómo el juego ilegal habilita prácticas que pueden derivar en conductas problemáticas.
Entre las acciones previstas se destaca la campaña #Esporahí, que incluirá la entrega de stickers entre agentes del Iafas, la difusión de mensajes en redes sociales oficiales y entrevistas en medios de comunicación. El hashtag surge de los diálogos y testimonios recogidos en más de 300 talleres realizados en escuelas secundarias durante los últimos tres años, en el marco del programa Responsablemente Divertido.
Además, se realizará un curso online sobre juego responsable para agencieros, se iluminarán de color verde distintos edificios de la provincia y se implementarán ventanas emergentes con mensajes preventivos en las plataformas digitales vinculadas al organismo. También se promocionará entre los agentes el autotest basado en el Cuestionario de Juego Patológico South Oaks y se lanzará un concurso interno que permitirá que una institución seleccionada acceda a un taller del programa.
Las actividades incluirán también acciones en territorio, con entrevistas breves y propuestas de concientización destinadas a generar espacios de diálogo con la comunidad.
Certificación internacional
El Iafas cuenta con un área específica dedicada al juego responsable desde hace 18 años, desde donde se brindan tareas de prevención, asistencia y acompañamiento a personas que presentan conductas inadecuadas vinculadas al uso indebido de los juegos de azar, siendo la autoexclusión una de las herramientas centrales.
A partir de la incorporación de los talleres Responsablemente Divertido, la Guía para Padres, las Charlas de Sensibilización, junto a encuestas, estadísticas y compromisos institucionales, el organismo fue distinguido por la World Lottery Association (WLA), que le otorgó la certificación Nivel 3 y lo destacó “por la fuerte demostración de su compromiso con la protección del jugador, la buena gobernanza y el liderazgo en la industria”.