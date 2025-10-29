El IAAER promociona el cine entrerriano en festivales nacionales e internacionales
El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) participó de diversas reuniones de trabajo con el objetivo de difundir el valor del cine provincial, dar a conocer la labor cotidiana del organismo —dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos— y generar expectativas por la 7° edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se realizará en noviembre.
El presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, asistió al 22° Festival Internacional de Cine Oberá en Cortos, en la ciudad de Oberá, Misiones, reforzando lazos regionales e identitarios entre provincias y explorando herramientas de fomento audiovisual en Brasil, Paraguay y Argentina.
Por su parte, Nicolás Herzog, director del FICER Forum, y Rocío Rezett, directora de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, compartieron sus experiencias en Pulsar Santa Fe y en el Festival Audiovisual de Bariloche, explicando el proceso de convocatoria e inscripción para este nuevo espacio del FICER destinado a la industria audiovisual.
Cabe destacar que Pulsar Santa Fe es un espacio de encuentro para quienes trabajan en dirección, producción, realización, distribución, programación y desarrollo audiovisual.
Sobre el FICER
La 7° edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) se desarrollará del 25 al 30 de noviembre en Paraná y en subsedes de toda la provincia, con entrada libre y gratuita. Las convocatorias para las secciones competitivas y el FICER Forum, destinado a proyectos de primeras y segundas películas, ya cerraron, con una amplia participación de realizadores de todo el país.
Organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del IAAER, el festival se consolida como un espacio de encuentro entre cineastas, público y comunidad.
En total, se inscribieron más de 150 películas, entre largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos, y más de 75 proyectos para el FICER Forum, el espacio de la industria audiovisual que se presenta por primera vez en esta edición.
El FICER Forum está destinado a proyectos de primeras y segundas películas en fase de desarrollo de realizadores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba, con el objetivo de fomentar la producción cinematográfica en la región.