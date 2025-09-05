El hospital San Roque reinauguró la Casita para madres de pacientes con una inversión de 4,5 millones de pesos
El Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná reinauguró la Casita, un espacio destinado a alojar a madres del interior de la provincia que acompañan a sus hijos durante internaciones prolongadas o tratamientos. La obra demandó una inversión de 4,5 millones de pesos, financiados por la Asociación Cooperadora.
Ubicada dentro del hospital, la Casita cuenta con capacidad para 10 personas y fue completamente reacondicionada para brindar mayor confort. Los trabajos, realizados por el personal de mantenimiento del nosocomio, incluyeron la refacción integral de techos, paredes y baños, además de la renovación de la instalación eléctrica, iluminación y sistema de climatización.
También se incorporó nuevo mobiliario, ropa de cama, blanquería y electrodomésticos —como ventiladores, aire acondicionado, heladera, cocina, microondas, lavarropas y televisor— para asegurar a las madres un entorno adecuado durante su estadía.
El director del hospital, Alejandro Calógero, destacó: “Esta obra reafirma el compromiso de nuestro hospital con el cuidado integral. Es una satisfacción poder dar respuesta a la necesidad de ofrecer a las madres del interior un espacio digno para descansar cerca de sus hijos en momentos críticos. También pone en valor el rol clave de la Cooperadora y el compromiso de nuestro equipo de mantenimiento en los proyectos de mejoras”.
Por su parte, la presidenta de la Cooperadora, Griselda Figueroa, explicó que las obras fueron posibles gracias al aporte de socios benefactores, la campaña de bonos y distintas donaciones recibidas.
En el acto de reinauguración participaron integrantes de la Asociación Civil sin fines de lucro Arco Iris, junto con personal del hospital.