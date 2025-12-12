El Hospital San Roque incorpora equipamiento de anestesia de última generación para Pediatría y Obstetricia
El Ministerio de Salud de Entre Ríos concretó la entrega de dos mesas de anestesia de última generación al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, destinadas al Centro Quirúrgico Pediátrico y al Centro Quirúrgico Obstétrico. La inversión provincial supera los 146 millones de pesos, fortaleciendo la calidad, seguridad y capacidad quirúrgica del principal establecimiento de referencia para la atención pediátrica en la provincia.
Los nuevos equipos permiten administrar y monitorear con precisión la anestesia durante las intervenciones, garantizando mayor seguridad y bienestar para las y los pacientes. El director del nosocomio, Alejandro Calógero, destacó que las mesas “ya se encuentran en pleno funcionamiento, aportando mayor seguridad y calidad de las intervenciones al permitir un mejor monitoreo, un cuidado más preciso de las vías aéreas y mayor eficiencia en los procedimientos”.
Un dato relevante es que, antes de esta incorporación, el Centro Quirúrgico Obstétrico trabajaba con equipamiento alquilado, lo cual implicaba un gasto anual cercano a los 36 millones de pesos. La disponibilidad de equipamiento propio representa, por lo tanto, un ahorro significativo para el establecimiento.
La adquisición requirió un trabajo articulado que incluyó la gestión de fondos del Ministerio de Salud provincial, la selección de proveedores y el asesoramiento técnico de profesionales del hospital, garantizando que el equipamiento cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad.
Características de los equipos
Las mesas de anestesia incorporadas cuentan con ventilación de alta precisión, fundamental para la protección pulmonar en pacientes pediátricos y obstétricos. También disponen de monitoreo integral en tiempo real, lo que permite a los anestesistas tomar decisiones seguras e informadas. Su diseño intuitivo y capacidad de automatización optimizan los flujos de trabajo, reducen riesgos de errores y agilizan cada procedimiento quirúrgico.