El hospital San Martín realizó su primer seminario sobre cuidados neurocríticos
El hospital San Martín de Paraná llevó adelante su primer seminario sobre cuidados neurocríticos, un espacio académico que reunió a especialistas locales y nacionales para profundizar en los desafíos del abordaje integral de pacientes con patologías neurovasculares.
La jornada, realizada el pasado viernes, se desarrolló bajo el eje “Unidad de Cuidados Neurocríticos: desafíos del abordaje interdisciplinario” y fue organizada por el servicio de Neurología, en coordinación con Terapia Intensiva, el Comité de Docencia e Investigación y con el acompañamiento de la Dirección del hospital. El programa incluyó una sesión plenaria, mesas temáticas y talleres destinados a fortalecer la respuesta sanitaria ante cuadros neurocríticos.
Entre los disertantes estuvieron María del Carmen García (Hospital Italiano) y Federico Rodríguez Lucci (Instituto Fleni), quienes aportaron sus experiencias desde centros de referencia nacional.
La directora del nosocomio, María Emilia Sattler, destacó que “este espacio fomenta el intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos para mejorar la atención de los pacientes”, poniendo el foco en los accidentes cerebrovasculares (ACV). Recordó que los ACV son una de las patologías de mayor prevalencia y constituyen la principal causa de discapacidad en el país. El hospital cuenta con una Unidad de Stroke, integrada al abordaje del paciente neurocrítico, y la instancia formativa permitió ampliar la mirada hacia un cuidado más integral y continuo.
Sattler también valoró la posibilidad de conocer experiencias de instituciones como el Fleni y el Hospital Italiano, y señaló que este seminario continúa la línea académica iniciada con las Jornadas Interdisciplinarias 2024, cuyo próximo encuentro será en 2026.
Por su parte, el jefe del servicio de Neurología, Marcelo Chávez, subrayó el desafío que implica la interdisciplina en un hospital polivalente: “Atendemos pacientes complejos en escenarios de alta incertidumbre… El reto es integrar conocimientos para garantizar un cuidado continuo y de calidad”.
La palabra de los especialistas
La especialista María del Carmen García valoró la oportunidad de intercambiar experiencias con profesionales abocados a estructurar unidades de cuidado neurocrítico en distintas provincias. A su vez, Rodríguez Lucci destacó la calidad del intercambio con el auditorio. Ambos remarcaron la participación activa de equipos médicos, enfermeros, kinesiólogos y nutricionistas, junto al acompañamiento institucional del hospital anfitrión.