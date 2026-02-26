El Hospital San Martín incorporó una camilla de transferencia y refuerza la bioseguridad en quirófano
Con una inversión de 39 millones de pesos, el Hospital San Martín sumó por primera vez una camilla de transferencia destinada a optimizar el traslado de pacientes hacia el quirófano y fortalecer las condiciones de bioseguridad.
El nuevo dispositivo permite realizar el traspaso desde la camilla general —proveniente de internación u otros sectores— hasta la mesa de operaciones sin que el equipo externo ingrese al área restringida, reduciendo así riesgos de contaminación cruzada.
La adquisición se financió con recursos propios de la partida hospitalaria. El sistema cuenta con un cerramiento de acero inoxidable, puerta guillotina vidriada y un mecanismo de rieles que facilita el desplazamiento del paciente sin necesidad de levantarlo, lo que mejora la estabilidad durante el procedimiento y disminuye el esfuerzo físico del personal.
Adecuación edilicia y circuito cerrado
La instalación requirió una intervención sobre la estructura existente para adaptar el sector y consolidar un circuito cerrado dentro del área quirúrgica, optimizando los procesos internos.
La directora del Hospital San Martín de Paraná, María Emilia Sattler, destacó que el nuevo equipamiento “aporta mayor organización al circuito quirúrgico, mejora las condiciones de bioseguridad y reduce el esfuerzo físico del equipo de salud”, al incorporar mecanismos de traba que brindan mayor seguridad en el traspaso.
Actualmente, el quirófano está dividido en un área de circulación general y otra restringida, a la que solo puede acceder personal con indumentaria específica. En ese esquema, la camilla de transferencia cumple un rol central como barrera física y sanitaria, ya que permanece exclusivamente dentro del área quirúrgica y no vuelve a circular por otros espacios del hospital.