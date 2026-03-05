El Hospital San Martín de Paraná renovó la totalidad de sus camas de internación
El Hospital San Martín de Paraná concretó el recambio total de sus camas de internación, una medida que impacta directamente en la calidad de atención, la seguridad de los pacientes y las condiciones de trabajo del personal de salud. La inversión superó los 315 millones de pesos y fue financiada con recursos de la partida hospitalaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos, mientras que con fondos arancelarios propios se adquirieron colchones y almohadas.
La renovación permitió reemplazar equipamiento que en la mayoría de los servicios no se actualizaba desde hacía casi 40 años, lo que marca la magnitud de la mejora en infraestructura hospitalaria. Durante 2025 el establecimiento registró 10.225 internaciones, una cifra que refleja el impacto que tendrá esta actualización en la atención cotidiana.
Entre 2025 y 2026 se incorporaron 149 camas comunes, 27 camas eléctricas, 160 colchones y 172 almohadas. Las camas eléctricas fueron destinadas a áreas críticas y de mayor complejidad, como la Unidad de Terapia Intensiva, el Shock Room y otros sectores de cuidados especiales, donde la tecnología resulta fundamental para optimizar la asistencia y el monitoreo de pacientes. Por su parte, las camas comunes se distribuyeron en los distintos servicios de internación, lo que permitió renovar el equipamiento en la totalidad de las habitaciones del hospital.
La directora del nosocomio, María Emilia Sattler, señaló: “Esta inversión refleja una decisión clara de priorizar la calidad de atención y el fortalecimiento de nuestro hospital. Modernizar el equipamiento es también cuidar a quienes se atienden y a quienes trabajan todos los días en el sistema público de salud”.
La inversión total ascendió a 315.159.572,19 pesos y forma parte de una planificación institucional orientada a sostener y fortalecer la calidad de atención en el principal hospital de referencia provincial. El recambio del equipamiento no solo mejora la infraestructura sanitaria, sino que también impacta en el trabajo diario de los equipos de salud y en las condiciones generales de internación.
Además, con recursos propios provenientes de fondos de arancelamiento, se compraron 15 colchones y 15 almohadas para el Servicio de Urología, completando así el equipamiento de ese sector, cuyas camas habían sido renovadas en años recientes.