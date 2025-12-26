El hospital San Martín de Paraná modernizó en 2025 su servicio de diagnóstico por imágenes
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Recursos Materiales, concretó durante 2025 diversas gestiones ante Nación que permitieron la incorporación de un Sistema de Digitalización de Alta Productividad. En función de criterios de necesidad y demanda asistencial, se resolvió destinar este equipamiento al hospital San Martín de Paraná, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y optimizar la atención a pacientes de toda la provincia.
En este marco, el hospital de referencia provincial actualizó de manera integral su servicio de diagnóstico por imágenes, incorporando dos ecógrafos de altas prestaciones, un equipo de rayos rodante digital, un mamógrafo digital, un seriógrafo de rayos X, un equipo de rayos X digital y digitalizadores, fortaleciendo así la capacidad tecnológica del nosocomio.
Para la instalación de esta aparatología de última generación fue necesario realizar obras de readecuación edilicia, además de llevar adelante instancias de capacitación del personal de salud, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos y su utilización eficiente.
Desde la cartera sanitaria remarcaron que la renovación tecnológica no solo apunta a ofrecer servicios de mayor calidad, sino también a asegurar diagnósticos más precisos y eficientes. Con el paso del tiempo, los equipos médicos sufren un desgaste natural que limita su rendimiento, por lo que la actualización de la aparatología resulta una inversión estratégica tanto para la atención de los pacientes como para el trabajo cotidiano de los profesionales.
Un ejemplo concreto es el caso del seriógrafo, cuyo equipo anterior contaba con casi 20 años de servicio, lo que obligó además a realizar modificaciones en la sala para la correcta instalación del nuevo dispositivo.
Por su nivel de complejidad, el hospital San Martín es el establecimiento de referencia de la provincia, recibiendo una alta demanda de pacientes de distintos puntos de Entre Ríos. Al respecto, el jefe del servicio de Diagnóstico por Imágenes, Edgardo Graf, detalló: “En el área de Radiología Central se atienden aproximadamente unas 3.000 personas, mientras que en Radiología de Guardia se brinda atención a unos 5.000 pacientes. En ecografías recibimos alrededor de 2.500 pacientes por mes y, en tomografías, hemos llegado a atender 1.800 pacientes mensuales, dando respuesta no solo a Paraná sino también a toda la región, incluida Paraná Campaña y diferentes localidades de esta costa”.
Finalmente, Graf subrayó el impacto social de la inversión: “Nuestro objetivo es que todos, sin importar su condición económica, tengan acceso a estudios complementarios de alto rendimiento. Estamos convencidos de que, con este nuevo equipamiento y el equipo profesional, el hospital San Martín se está posicionando para ser uno de los mejores servicios de la provincia”.