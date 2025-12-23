El Hospital San Martín de Paraná lanzó su página web y redes sociales para facilitar el acceso a la información
El Hospital San Martín de Paraná, institución de referencia en la provincia por su complejidad y diversidad de prestaciones, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, presentó oficialmente su página web institucional y su cuenta en Instagram, con el objetivo de acercar información clara y accesible a la comunidad sobre servicios, turnos, trámites y actividades del nosocomio.
La nueva web del hospital, disponible en www.hospitalsanmartin.gob.ar, cuenta con secciones especialmente destinadas a pacientes, donde se detallan las modalidades de acceso a turnos para Paraná y el interior de la provincia, trámites administrativos, derechos de los pacientes, horarios de visita y una descripción completa de los servicios asistenciales y de diagnóstico que brinda la institución.
Esta iniciativa de comunicación digital permitirá a la comunidad entrerriana acceder de manera ágil y transparente a información relevante sobre atención médica, especialidades disponibles y novedades institucionales, además de facilitar la interacción con el hospital a través de plataformas digitales.
En ese marco, la incorporación de la red social Instagram (@hospitalsanmartinparana) complementa la estrategia comunicacional con actualizaciones periódicas, campañas de prevención y promoción de la salud, actividades institucionales y recomendaciones para pacientes y familiares, en un formato visual y de fácil acceso.
La directora del Hospital San Martín, María Emilia Sattler, destacó la importancia de este avance y afirmó: “Contar por primera vez en la historia de nuestra institución con un proyecto de comunicación integral nos permite fortalecer el vínculo con la comunidad, transparentar la información de nuestros servicios y acercar herramientas útiles para quienes requieren atención en este hospital”.
Con el lanzamiento de estos nuevos canales, el Hospital San Martín moderniza su comunicación institucional y reafirma su compromiso con una gestión más accesible, participativa y orientada a las necesidades de la población entrerriana.