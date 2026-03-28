El Hospital San Martín de Paraná incorporó tecnología de diagnóstico molecular de última generación por más de $38 millones
El Hospital San Martín de Paraná incorporó un sistema de diagnóstico molecular de última generación, destinado a fortalecer la capacidad de respuesta ante enfermedades infecciosas graves y optimizar la atención de pacientes críticos.
El equipamiento se gestionó desde el propio nosocomio, con recursos de la partida hospitalaria emanada desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, y demandó una inversión de $38.754.000.
Se trata de un sistema FilmArray con tecnología basada en PCR múltiple automatizada, lo cual permite realizar diagnósticos sindrómicos en tiempos considerablemente más cortos que los métodos convencionales.
El equipo, que fue destinado al Laboratorio de Microbiología, se caracteriza por su alta sensibilidad y especificidad, lo que posibilita la detección simultánea de diversos agentes patógenos y mecanismos de resistencia a los antimicrobianos más frecuentes.
La incorporación resulta especialmente relevante para la atención de pacientes en estado crítico, donde la rapidez en la identificación del agente infeccioso es determinante.
En cuadros como la sepsis, el retraso en la administración de un tratamiento adecuado se asocia directamente con un aumento de la mortalidad, por lo que la reducción de los tiempos diagnósticos cobra un valor central.
Asimismo, en situaciones de sospecha de meningoencefalitis, el sistema permite identificar de manera temprana los principales microorganismos involucrados, facilitando un abordaje terapéutico oportuno en enfermedades que implican un riesgo vital.
La implementación de esta tecnología mejora la capacidad diagnóstica del hospital, complementa los estudios de microbiología convencional y contribuye a optimizar el uso de antimicrobianos.
Este avance impacta en la reducción de días de internación, en la disminución de costos y en la posibilidad de seleccionar tratamientos más eficaces y con menor toxicidad para los pacientes.
Además, favorece un uso más racional de los antibióticos, alineado con estrategias internacionales para reducir la resistencia antimicrobiana.
De este modo, se fortalecen los programas de control de infecciones y se optimizan los recursos del sistema sanitario provincial, con el hospital San Martín como referencia en diagnóstico de alta complejidad.