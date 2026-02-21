El Hospital San Antonio de Gualeguay incorporó nuevo equipamiento con una inversión superior a 12 millones de pesos
El Ministerio de Salud de Entre Ríos entregó nuevo equipamiento al Hospital San Antonio, con una inversión que supera los 12 millones de pesos, destinada a mejorar las prestaciones y la calidad de atención en el nosocomio.
La adquisición, concretada mediante la orden de compra N° 01/026 y la licitación privada N° 22/25, contempló la compra de seis camillas con ruedas y 12 sillas de ruedas, por un monto total de 12.063.959,16 pesos.
Las nuevas camillas permitirán optimizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante los traslados internos, mientras que las sillas de ruedas facilitarán la movilidad de personas con dificultades de desplazamiento, fortaleciendo así la atención diaria en el establecimiento.
El director del hospital, Mauricio Besimsky, destacó la importancia de la incorporación y afirmó: “Este equipamiento es de gran utilidad para la institución, ya que nos permite reforzar un recurso que, por su uso constante, requiere renovación permanente. De esta manera, podemos ofrecer traslados más seguros y cómodos para nuestros pacientes y facilitar el trabajo del personal sanitario”.
Desde la cartera sanitaria señalaron que esta inversión contribuye a optimizar la atención hospitalaria y a garantizar mejores condiciones tanto para pacientes como para profesionales de la salud.