El Hospital Masvernat de Concordia renovó su servicio de Diagnóstico por Imágenes
Concluyó la obra de refacción del servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, financiada por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).
Se trata de una importante puesta en valor para uno de los hospitales de referencia de la provincia, que permitirá brindar mejores condiciones de atención a los pacientes.
Las tareas, llevadas adelante en la planta baja del nosocomio, incluyeron el recambio de más de 400 metros cuadrados de pisos de porcelanato, reparaciones de revestimientos, mejoras en la instalación eléctrica, iluminación y pintura, en el marco del plan de modernización y mantenimiento de infraestructura hospitalaria impulsado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos.
Los trabajos se ejecutaron en etapas planificadas por la empresa contratada, lo que permitió minimizar las interferencias en el funcionamiento habitual del servicio.
En los últimos años, también se realizaron mejoras en otros sectores del hospital, como la cocina, el laboratorio, el área administrativa, la guardia central y la terapia intensiva de adultos, consolidando un proceso de renovación integral.