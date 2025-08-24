El hospital Luis Ellerman de Rosario del Tala celebró 88 años de trayectoria en salud mental
El hospital Luis Ellerman, primer hospital de salud mental de la provincia, fue pionero en el proceso de desmanicomialización en Entre Ríos y en Argentina. Fundado en 1937, el establecimiento, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, celebró su 88° aniversario con diversas actividades que resaltaron su historia y transformación institucional.
Durante la semana de festejos se realizaron capacitaciones, conversatorios y la presentación de un libro. Uno de los momentos más destacados fue el conversatorio en la sala de teatro Mónica Pesse, donde el doctor Luis Ellerman compartió la historia del hospital a través de fotografías y relatos, mostrando el recorrido desde un enfoque de reclusión de personas hacia la humanización de los cuidados en salud mental. Por la cartera sanitaria provincial estuvo presente el director general de Salud Mental, Esteban Dávila.
Ellerman fue un referente en la desmanicomialización en la provincia y en el país, y en reconocimiento a su trabajo, el hospital lleva su nombre desde 2013, por iniciativa de los propios trabajadores.
Dávila destacó: “La salud mental como hoy la concebimos, desde una perspectiva comunitaria, de derechos y humana, no sería posible sin el trabajo desarrollado por personas con conocimiento y compromiso, como el de Luis y su equipo”. Por su parte, Ellerman recordó: “La tarea fue muy ardua y demandó años de capacitación hasta que la institución pudo iniciar una era de humanización, terminar con la reclusión y custodia bajo rejas de los pacientes, e impulsar su integración con la comunidad”.
En el marco del aniversario también se realizaron otras actividades, como una charla-taller del Programa Provincial de Prevención del Suicidio y la presentación del libro ‘Historias No Clínicas’, a cargo del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná.
Entre los participantes se destacaron el intendente de Rosario del Tala, Juan Medina, el director del hospital Luis Ellerman, Jorge Malespina, y la directora del hospital General San Roque, Luisina Ormachea.