El Hospital Fermín Salaberry de Victoria incorporó nuevo equipamiento gineco-obstétrico con apoyo del Gobierno provincial
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, entregó este viernes tres equipamientos de última generación destinados al servicio de Ginecobstetricia del Hospital Fermín Salaberry de Victoria, en el marco del plan de fortalecimiento de las Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales (CONE).
La inversión provincial alcanzó los 5.254.824,58 pesos, lo que permitió la adquisición de una bomba de infusión volumétrica, un monitor multiparamétrico y un monitor fetal o cardiotocógrafo.
El director del hospital, César Santos, explicó el uso de cada equipo: “El primero permite el pase de medicación de manera estricta y controlada; el segundo se utiliza para la medición de las constantes vitales en tiempo real; y el tercero, para monitorear la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas durante el embarazo y el parto”.
Santos remarcó que con esta incorporación se refuerzan las CONE, uno de los ejes prioritarios definidos por el gobernador Rogelio Frigerio. “Se trata de un salto de calidad para la atención de la maternidad, lo que permite sostener la atención materna y neonatal de manera segura para Victoria y alrededores, evitando traslados a centros de mayor complejidad”, sostuvo.
El director también valoró el acompañamiento del gobierno provincial: “Desde el hospital trabajamos todos los días para incorporar cosas nuevas que el establecimiento no tenía, así como para reemplazar equipamiento con más de 20 años de uso que ya no era confiable. No podríamos lograr estos avances sin la decisión del gobernador y el respaldo del Ministerio de Salud”.
Finalmente, Santos recordó que en el Hospital Fermín Salaberry se atienden en promedio 250 partos anuales, tanto naturales como por cesárea. “En un año logramos sostener el servicio sin inconvenientes, con tecnología adecuada y el compromiso de un equipo de pediatría, obstetricia, ginecología, anestesia, enfermería y laboratorio disponibles las 24 horas”, concluyó.