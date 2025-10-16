El Hospital de la Baxada de Paraná pasa a ser gestionado por la provincia tras un acuerdo entre PAMI y el Gobierno
El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmaron un convenio clave para transferir la gestión y administración del Hospital de la Baxada de Paraná al Ministerio de Salud de la provincia. El objetivo principal es mejorar la calidad de atención para los afiliados y optimizar el uso de los recursos públicos.
Desde su creación en 2015, el hospital era administrado por la empresa estatal Salud Entre Ríos S.E. Con este nuevo acuerdo, quedará plenamente integrado a la red de establecimientos públicos provinciales.
“Valoramos la decisión del Gobierno de Entre Ríos de trabajar en conjunto con Nación, porque eso nos permite brindar a los afiliados mejores prestaciones”, destacó Leguízamo.
Por su parte, el gobernador Frigerio manifestó que con este acuerdo “garantizamos la plena integración del Hospital de la Baxada de Paraná a la red pública de salud de Entre Ríos”. Afirmó que “este paso que damos junto a PAMI, nos da previsibilidad y seguridad jurídica para seguir invirtiendo en el fortalecimiento del sistema sanitario y en la mejora de la calidad de atención que reciben los entrerrianos”.
“Es un avance más en nuestro compromiso con una salud pública moderna, eficiente y cercana a la gente”, aseguró el mandatario.
El convenio ratifica la vigencia de la atención preferencial para los afiliados de PAMI, garantizando reserva de camas, prioridad en turnos y acceso a todos los niveles de complejidad. Este acuerdo fortalece el trabajo conjunto entre PAMI y la provincia para optimizar recursos y agilizar la gestión del establecimiento.