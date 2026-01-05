El Hospital de la Baxada de Paraná inicia testeos gratuitos y voluntarios de VIH
A partir de este martes 6 de enero, el Hospital de la Baxada Doctora Teresa Ratto de Paraná comenzará a realizar testeos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) de manera gratuita y voluntaria, sin necesidad de contar con orden médica.
Desde la Coordinación de VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), hepatitis virales y tuberculosis, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, se informó que las personas interesadas podrán concurrir al laboratorio del hospital los días martes, de 10 a 18 horas, donde se realizará la extracción de sangre para el análisis correspondiente.
En caso de que el resultado sea positivo, se llevarán a cabo todos los estudios confirmatorios necesarios y se otorgará un turno con el servicio de Infectología del mismo hospital. Además, quienes lo soliciten podrán acceder, en el mismo procedimiento, a estudios de hepatitis y sífilis, ampliando así el abordaje integral de las infecciones de transmisión sexual (ITS).
Desde el área de Salud se recordó que cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales sin métodos de barrera, como preservativo o campo de látex, se encuentra expuesta al riesgo de transmisión de ITS. Por ese motivo, se recomienda a la comunidad realizarse los testeos de VIH, sífilis y hepatitis como medida de cuidado y prevención.
Vacunación
Asimismo, se remarcó la importancia de completar el Calendario Nacional de Vacunación, en especial en personas mayores de 20 años, quienes pueden acercarse a cualquier vacunatorio para completar el esquema contra la hepatitis B, que consta de tres dosis (0, 1 y 6 meses). Cabe señalar que esta vacuna no formaba parte del calendario obligatorio en años anteriores, por lo que se insta a aprovechar esta instancia para garantizar la protección.
En relación con la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), se indicó que corresponde una dosis única para niñas y niños de 11 a 20 años; dos dosis para personas de 21 a 26 años; y tres dosis (0, 2 y 6 meses) para personas con diagnóstico de VIH, trasplantes, lupus, artritis u otras enfermedades autoinmunes. Esta inmunización resulta clave para prevenir infecciones por VPH, asociadas a distintos tipos de cáncer, y para proteger a personas con condiciones de salud que las vuelven más vulnerables.