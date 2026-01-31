El Hospital Centenario incorporó un topógrafo de última generación para estudios avanzados de córnea
El servicio de Oftalmología del Hospital Centenario de Gualeguaychú sumó un equipamiento de alta complejidad que permitirá realizar estudios más precisos y completos de la córnea y la medición de pupilas, optimizando los diagnósticos y tratamientos oftalmológicos en el sistema público de salud.
Se trata de un topógrafo RET-700, una tecnología que integra en un mismo procedimiento la autorefractometría —determinante para establecer la necesidad de lentes y su graduación—, la queratometría —que mide la curvatura corneal— y la topografía, que genera un mapa detallado de la córnea capaz de detectar afecciones que pueden pasar inadvertidas en estudios convencionales.
Este equipamiento, que dispone de pantalla táctil, almacenamiento digital de datos y alta precisión en las mediciones, permite a los profesionales contar con información más completa en menor tiempo, favoreciendo diagnósticos más certeros y tratamientos más eficaces para distintas patologías visuales.
Además, al concentrar múltiples estudios en un solo dispositivo, se reducen tiempos de espera, traslados y costos para los pacientes, a la vez que se mejora la dinámica de trabajo del equipo médico, agilizando todo el proceso de atención.
La nueva tecnología también abre posibilidades para el desarrollo de investigaciones clínicas y la aplicación de técnicas innovadoras, posicionando al hospital como un centro de referencia en la región para este tipo de prácticas.
La adquisición del equipo fue posible a partir de una donación de la Justicia Federal y de fondos provenientes del arancelamiento hospitalario, lo que permitió concretar una inversión total de 27.248.750 pesos y fortalecer la capacidad de respuesta del efector público. Asimismo, este avance genera oportunidades de articulación con otros hospitales y centros de investigación.