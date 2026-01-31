Maran Suites & Towers

El Hospital Centenario incorporó un topógrafo de última generación para estudios avanzados de córnea

Redacción | 31/01/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

El servicio de Oftalmología del Hospital Centenario de Gualeguaychú sumó un equipamiento de alta complejidad que permitirá realizar estudios más precisos y completos de la córnea y la medición de pupilas, optimizando los diagnósticos y tratamientos oftalmológicos en el sistema público de salud.

Se trata de un topógrafo RET-700, una tecnología que integra en un mismo procedimiento la autorefractometría —determinante para establecer la necesidad de lentes y su graduación—, la queratometría —que mide la curvatura corneal— y la topografía, que genera un mapa detallado de la córnea capaz de detectar afecciones que pueden pasar inadvertidas en estudios convencionales.

Este equipamiento, que dispone de pantalla táctil, almacenamiento digital de datos y alta precisión en las mediciones, permite a los profesionales contar con información más completa en menor tiempo, favoreciendo diagnósticos más certeros y tratamientos más eficaces para distintas patologías visuales.

Además, al concentrar múltiples estudios en un solo dispositivo, se reducen tiempos de espera, traslados y costos para los pacientes, a la vez que se mejora la dinámica de trabajo del equipo médico, agilizando todo el proceso de atención.

La nueva tecnología también abre posibilidades para el desarrollo de investigaciones clínicas y la aplicación de técnicas innovadoras, posicionando al hospital como un centro de referencia en la región para este tipo de prácticas.

La adquisición del equipo fue posible a partir de una donación de la Justicia Federal y de fondos provenientes del arancelamiento hospitalario, lo que permitió concretar una inversión total de 27.248.750 pesos y fortalecer la capacidad de respuesta del efector público. Asimismo, este avance genera oportunidades de articulación con otros hospitales y centros de investigación.

