El hijo de Maduro lamentó la captura de su padre y llamó a la “lucha armada”
En un hecho sin precedentes en la historia política de la región, el diputado Nicolás Maduro Guerra confirmó este sábado la captura de su padre, el presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas de los Estados Unidos, en el marco de un operativo militar ordenado por la administración de Donald Trump.
Según trascendió, la detención se produjo luego de bombardeos estratégicos en distintos puntos del territorio venezolano, una ofensiva que sumió al país en un escenario de caos, tensión interna y fuerte conmoción social.
A través de un comunicado oficial, el dirigente chavista —conocido como “Nicolasito”— denunció una “agresión militar colonial”, y sostuvo que el objetivo final de la operación sería el control de los recursos petroleros y minerales de Venezuela. En ese contexto, afirmó que el gobierno bolivariano convocó a todas las fuerzas sociales y políticas a activar planes de movilización en defensa del país.
Maduro Guerra reveló además que, antes de ser capturado, Nicolás Maduro firmó un decreto de conmoción exterior, mediante el cual ordenó el paso inmediato a la “lucha armada” en todo el territorio nacional, una decisión que eleva al máximo la tensión política y militar.
Mientras tanto, se desconoce el paradero actual del propio Maduro Guerra, en un contexto en el que, según versiones no oficiales, las Fuerzas Armadas Bolivarianas iniciaron despliegues en puntos estratégicos bajo la consigna de “fusión popular-militar-policial”.
La comunidad internacional observa con alarma este desenlace. En las últimas horas, países vecinos avanzaron con el cierre de fronteras, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó una intervención urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El continente enfrenta así una de las crisis más profundas de las últimas décadas, con el riesgo latente de una guerra civil en Venezuela o una escalada hacia un conflicto regional de gran magnitud.