El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una ciclista en Santa Fe
Nicolás Mattioli, hijo del reconocido cantante, será juzgado por atropellar y causar la muerte de Claudia Laura Decurge en septiembre del año pasado en Santa Fe, según confirmó la Cámara de Apelaciones.
A mediados de mayo, el Ministerio Público de Acusación provincial informó que la jueza María Celeste Minniti había rechazado un pedido de suspensión de juicio para el músico de 32 años. Pese a las diversas presentaciones del acusado, la decisión de ir a juicio oral y público por homicidio culposo se mantuvo firme.
La jueza de la Cámara de Apelaciones, Marta Feijoó, indicó que la negativa a la probation fue fundamentada correctamente por Minniti en primera instancia. Durante el proceso, Mattioli intentó evitar el juicio ofreciendo $10 millones como reparación, pero la jueza lo consideró improcedente.
Detalles del hecho:
La fiscalía precisó que el atropello ocurrió el sábado 21 de septiembre, minutos antes de las 8:00 de la mañana, sobre la avenida Richieri, cerca de la intersección con calle Libertad, en Santo Tomé.
Según la acusación, Mattioli conducía de manera negligente una camioneta Ford Ranger a 53 km/h, mientras que la víctima circulaba en bicicleta por la margen derecha de la calzada. La fiscal subrayó que no tomó las precauciones necesarias y embistió a Decurge por detrás.
El impacto provocó que la mujer cayera de la bicicleta y sufriera un grave traumatismo de cráneo, que le causó la muerte minutos después.
Testigos y cámaras de seguridad confirmaron la secuencia del accidente, desestimando el intento inicial del acusado de culpar a la víctima.