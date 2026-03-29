El hijo de Jair Bolsonaro se comparó con Donald Trump y aseguró que se ve como presidente de Brasil
En el marco de la CPAC realizada en Texas, Estados Unidos, Flavio Bolsonaro aseguró que un eventual gobierno suyo sería una versión “2.0” mejorada del que encabezó su padre en Brasil entre 2019 y 2022 y acusó a la administración de Joe Biden de haber intervenido para favorecer la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al poder.
“Trump 2.0 es mucho mejor que Trump 1.0, ¿no es así? Pues Bolsonaro 2.0 también será mucho mejor”, afirmó el senador de 44 años, quien fue ovacionado durante su discurso en la conferencia anual del movimiento conservador estadounidense.
El legislador se presenta como una opción más moderada que su padre, Jair Bolsonaro, que actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. En las elecciones de octubre tendrá como principal rival al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, que busca un cuarto mandato.
A siete meses de los comicios, los sondeos muestran a Lula y a Flavio Bolsonaro codo a codo en la intención de voto, configurando un escenario de fuerte polarización.
En su intervención, el hijo del exmandatario lanzó una dura acusación contra Washington: “No queremos injerencias en las elecciones en Brasil, como hizo la administración (del expresidente estadounidense Joe) Biden para llevar a Lula al poder”, afirmó.
Y agregó: “Si nuestro pueblo puede expresarse libremente en las redes sociales y si los votos se cuentan correctamente, vamos a ganar”, sentenció, aludiendo a las recurrentes críticas del bolsonarismo al sistema electoral brasileño.
Derrotado por Lula en la segunda vuelta de las presidenciales de 2022, Jair Bolsonaro fue declarado inelegible por sus ataques, sin pruebas, contra la fiabilidad de las urnas electrónicas utilizadas en Brasil.
En esa línea, los conservadores brasileños denuncian regularmente una supuesta “censura” en redes sociales, luego de que el Tribunal Supremo ordenara eliminar algunas cuentas acusadas de desinformación.
Durante la CPAC, Flavio Bolsonaro llamó a la comunidad internacional a seguir de cerca el proceso electoral: pidió “observar las elecciones brasileñas con una atención extrema” y “ejercer presiones diplomáticas para que las instituciones (brasileñas) funcionen correctamente”, remarcó.
Jair Bolsonaro fue condenado en septiembre por el Tribunal Supremo, que lo declaró culpable de conspirar para mantenerse en el poder “de forma autoritaria” pese a su derrota ante Lula.
El exmandatario se encuentra desde el viernes en prisión domiciliaria en Brasilia, gracias a una decisión judicial que lo eximió de volver a la cárcel tras pasar dos semanas internado por una bronconeumonía.
En diciembre, Jair Bolsonaro ungió a su hijo Flavio como candidato a la magistratura suprema, consolidando así la estrategia familiar de continuidad política dentro del espacio conservador brasileño.