El gremio La Fraternidad amenaza con un paro de trenes el jueves y se suma el conflicto aeronáutico por salarios impagos
Una posible huelga de trenes podría afectar el servicio ferroviario el próximo jueves, luego de que el sindicato La Fraternidad advirtiera que analiza convocar a un paro si no recibe una mejora salarial superadora a la oferta del 1% de recomposición para enero. El conflicto podría encaminarse el lunes en la mesa paritaria, pero el gremio anticipó que, de no haber avances, formalizará la medida de fuerza.
Fuentes sindicales indicaron a Noticias Argentinas que la decisión final se tomará tras la reunión prevista con las empresas ferroviarias. Si no hay una propuesta mejor, el paro se confirmaría mediante un comunicado oficial y afectaría a todos los servicios bajo la órbita del gremio desde el jueves 5 de febrero.
La semana pasada, La Fraternidad alcanzó un acuerdo del 18% en tres tramos para trabajadores de empresas como FEPSA, NCA y Ferrosur, con revisión en abril. Sin embargo, ese entendimiento no incluyó al conjunto de los conductores, por lo que el reclamo salarial continúa abierto para una parte mayoritaria del sector.
El secretario general del sindicato, Omar Maturano, sostuvo que el deterioro salarial ronda entre el 35% y el 38% y vinculó el reclamo con el debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno. “La prioridad no es solamente salarial, sino también el estado del material rodante, que se va cayendo”, afirmó en declaraciones a Mundo Gremial. También cuestionó la falta de interlocutores estables en la Secretaría de Transporte: “No sabemos con quién hablar, porque cada pocos meses cambian a los responsables del área”.
La última medida de fuerza del gremio se produjo en septiembre, cuando los trenes del Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur circularon durante dos días a una velocidad máxima de 30 km/h, hasta que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria.
Conflicto en aeropuertos
El escenario de tensión gremial no se limita al sistema ferroviario. El gremio ATE ANAC anunció un paro total en aeropuertos a partir del lunes 2 de febrero por la suspensión de un aumento salarial ya liquidado y la falta de pago de los haberes de enero.
El delegado gremial Marcelo Belelli informó que los trabajadores se encuentran en asamblea permanente, lo que ya podría generar demoras en la operatoria aérea durante el fin de semana. En una carta dirigida al titular de la ANAC, Oscar Villabona, advirtió que la situación genera “incertidumbre y tensiones innecesarias” para el personal.
Según lo anticipado por el gremio, la medida alcanzaría durante 24 horas a control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos en casi 30 aeropuertos del país, afectando vuelos comerciales. Solo quedarían exceptuados los servicios estatales, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo en la red social X que el Gobierno “dio marcha atrás con un incremento salarial ya acordado” y que el paro será total desde la medianoche del lunes si no se regulariza la situación. Además, remarcó que el aumento figuraba en los recibos de sueldo a través del sistema SARHA.
Desde el gremio señalaron como responsables del conflicto a las autoridades de la ANAC, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Empleo Público, por la decisión de dejar sin efecto el adicional por “racionamiento” que ya había sido liquidado.
Consultada por el conflicto, una fuente de la Secretaría de Transporte respondió a Infobae: “Nada por el momento”.