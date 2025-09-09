El ‘Gordo Dan’ y los trolls oficialistas piden la renuncia de Sebastián Pareja y de Lule Menem
Dos días después del golpe que significó para La Libertad Avanza (LLA) perder con contundencia las elecciones legislativas bonaerenses, continúan los cimbronazos dentro del espacio. Esta vez, fue el influencer Daniel Parisini, más conocido como ‘Gordo Dan’, quien junto a los trolls afines al Gobierno apuntaron al armador Sebastián Pareja como uno de los responsables y pidieron que lo echen del partido. También siguió cuestionando a Maxilimiliano Bondarenko.
Además, cargó contra Eduardo “Lule” Menem, asesor de Karina Milei en cuestiones electorales, a quien le reclamó la renuncia.
“Pareja llamó a Bondarenko dos días después de perder por 25 puntos y un día después de echarle la culpa al plan económico del presidente Milei. Literalmente ya para mear a la militancia adrede, le faltan el respeto al presidente y a los 15 millones de argentinos que lo votaron”, posteó Dan en uno de sus tuits.
Parisini es la cara más visible de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación apadrinada por el asesor estrella -sin cargo- Santiago Caputo, quien fue desplazado por Karina Milei y sus asesores del armado de las listas y la posterior campaña. La guerrilla digital de Caputo había salido con toda la artillería a criticar los armados tras el cierre de listas por no haber conseguido lugares en las nóminas bonaerenses.
Este martes, a partir del tuit del ‘Gordo Dan’, los trolls libertarios también apuntaron a Pareja. “Bondarenko acaba de entrar a la Casa Rosada a menos de 24 hs. de haber puteado al plan económico de Milei”, indicó Alejandro Sarubbi Benítez, conocido como Gordo Leyes.
Además, TraductorTeAma utilizó una infografía preguntándose si ya lo habían echado a Pareja del espacio, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Este influencer también subió una foto de Pareja cenando con Manuel Agote, “un abogado que quería sacar a Milei a los tiros”, también sostuvo que “Argentina retrocedió”, por el resultado de las elecciones bonaerenses del domingo.
Bondarenko, que un día después de ganar las elecciones le soltó la mano a Milei, está entrando a Casa Rosada en estos momentos.
Están durmiendo con el enemigo, muchachos. pic.twitter.com/RWwL8D7XCd
— Titán (@Titanfdc) September 9, 2025
Por su parte, Titán, otro troll libertario, compartió desde su perfil el video de ingreso de Bondarenko a la Casa Rosada para formar parte de la “mesa política” bonaerense de LLA y aseguró que “están durmiendo con el enemigo” al invitarlo al encuentro.
Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no…
— DAN (@GordoDan_) September 9, 2025
A la catarata de mensajes contra Pareja, el ‘Gordo Dan’ también sumó criticas a Eduardo “Lule” Menem, involucrado en las escuchas por las supuestas coimas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y mano derecha en materia electoral de la hermana del presidente.
“Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron”, indicó.
Y de inmediato agregó que “nadie” le dice lo que tiene que escribir o dejar de postear. “Es la verdad y lo que yo pienso”, sostuvo.
Y le aviso a todo el mundo que nadie me dice qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso. Me chupa bien la pija la opinión de todo el mundo.
— DAN (@GordoDan_) September 9, 2025
Los mensajes del conductor de Carajo se dan en un clima de turbulencia dentro del Gobierno, que busca reordenarse y apuntar los cañones a las legislativas que se avecinan.