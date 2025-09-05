El ‘Gordo Dan’ volvió a atacar a Luis Juez y le recordó a Guillermo Francos su paso por la gestión de Alberto Fernández
Daniel Parisini, más conocido como ‘El Gordo Dan’, polémico conductor del programa La Misa – al que asisten seguido funcionarios del Gobierno de Milei- volvió a cruzar a Luis Juez en una versión lavada de su mensaje inicial: “Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino con el consiguiente empobrecimiento de generaciones de argentinos”.
Luego, cruzó duramente a Francos por sus dichos en televisión: “Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”.
— DAN (@GordoDan_) September 5, 2025
“Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque encima tienen el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille”, advirtió el Gordo Dan.
La respuesta de la familia de Luis Juez
Si bien el senador permaneció en silencio ante lo ocurrido, su hijo, Martín, utilizó sus redes para compartir un mensaje: “Genuinamente acompañamos leyes para que el presidente pueda gobernar sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan a aquellos que deciden acompañar, no me quiero imaginar al resto”.
“Sepan muchachos que el daño que le hacen al presidente es incalculable. En la política, como en la vida, no vale todo. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política”, sentenció en un mensaje que reposteó el propio senador.