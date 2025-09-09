El ‘Gordo’ Dan le contestó a Maximiliano Bondarenko: “Es la soltada de mano más rápida que vi en mi vida”
El influencer libertario Daniel Parisini, conocido como el ‘Gordo Dan’, se refirió a las declaraciones del excomisario Maximiliano Bondarenko -diputado bonaerense electo por La Libertad Avanza (LLA)-, quien criticó el plan económico del Gobierno y aseguró que su madre es jubilada y no llega a fin de mes. En su programa del canal de streaming Carajo, Parisini lo calificó de “lisa y llanamente, traición”.
“Es la soltada de mano más rápida que yo vi en mi vida. 24 horas después de que fuiste electo como diputado por LLA salís a endilgarle la culpa al equipo económico de tu derrota electoral”, cuestionó en la emisión de “La Misa” de este lunes por la noche. Y añadió: “Al equipo económico que destruyó la inflación en la Argentina, que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y que bajó la pobreza del 57% al 31% en un año y medio”.
El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN. https://t.co/C0UzbWHLdx
— DAN (@GordoDan_) September 8, 2025
Luego de hacer un sugestivo silencio en el que solo miró a cámara, el influencer que se hizo conocido por opinar de política en redes sociales continuó. “¿En qué quedamos, loco? ¿A qué Gobierno pertenecés? ¿Creés en el gobierno de Javier Milei? ¿Te gusta el gobierno de Milei? ¿Para qué querías ser diputado? No me queda claro, estas cosas no me quedan claras a mí…”, dijo.
“¿Cómo es el tema? Con el gobierno de Alberto Fernández tu vieja estaba bien y después de un año y medio de Milei y con la gestión del milagro económico que destruyeron la inflación que había sido de 1020% acumulada en cuatro años en el gobierno de Alberto y que cayó prácticamente al 1% mensual acumulada hoy…“, siguió el Gordo Dan y cerró: “¿En ese momento estaba mejor que ahora? ¿Cómo es la cosa? Con razón no pudieron hacer campaña, boludo. ¿Qué querés que te diga? No sentís este Gobierno”.