El Gordo Dan expuso internas en La Libertad Avanza y pidió apoyar a Milei
Daniel Parisini, conocido en redes como Gordo Dan y referente de la tropa virtual libertaria, blanqueó públicamente las tensiones dentro del oficialismo. “Nos hemos recontra cagado a puteadas tanto interna como externamente y a la vista de todo el mundo”, reconoció en la madrugada de este sábado.
El tuitero cercano al círculo donde se mueve Santiago Caputo, integrante del “triángulo de hierro” del oficialismo, admitió que “se han cometido errores graves que nadie puede ocultar ni obviar”, aunque intentó darle un giro al afirmar que ahora enfrentan “algo más grande”.
Nos hemos recontra cagado a puteadas tanto interna como externamente y a la vista de todo el mundo. Se han cometido errores graves que nadie puede ocultar ni obviar, y de los que ya TODOS sabemos. Pero hoy nos enfrentamos a algo más grande. Algo mucho más grande que cualquier… pic.twitter.com/cSHFhNBNbc— DAN (@GordoDan_) September 19, 2025
Apoyo militante y mensaje a sus seguidores
En ese sentido, Dan llamó a respaldar al Presidente: “Hoy defendemos la Sagrada Causa de la Libertad de los Argentinos en contra de la ideología de la muerte, la humillación y la vergüenza humanas. Seamos fuertes y tengamos la Grandeza que este momento histórico requiere, para apoyar el proyecto de país del presidente que destruyó la inflación y que va a poner de pie a esta Nación nuevamente”.
Además, pidió a sus seguidores viralizar el hashtag #QueElEsfuerzoValgaLaPena.
El mensaje llegó inmediatamente después del acto de campaña de Javier Milei en Córdoba, donde el propio mandatario volvió a despegarse de la tropa virtual libertaria. “No me tengo que hacer cargo de lo que dicen mis seguidores”, declaró en una entrevista con La Voz del Interior.
En línea con lo dicho previamente por el vocero Manuel Adorni, Milei restó importancia a los nombres propios detrás de la militancia digital y aseguró que en redes sociales cuenta con “12 millones de seguidores”.