El Gobierno ya no sabe como disfrazar la inflación

Redacción | 06/01/2026 | Destacadas, Economía | No hay comentarios

El relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA muestra un incremento de 2,6% en diciembre, superando 2,5% que anotó el INDEC noviembre. “De validarse esta variación en los datos del INDEC, la inflación de 2025 habría sido de 31,2%”, indica la consultora. 

“La carne volvió a tener un rol fundamental en la dinámica del mes, tal como había sucedido en noviembre y, en menor medida, en octubre: subió 8% en diciembre. Esto provocó que el rubro de alimentos consumidos en el hogar se acelerara al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo”, indicó Camilo Tiscornia, director de C&T.

En esta medición las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%. Así, alimentos y bebidas saltó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba.

Bienes y servicios varios fue el rubro de mayor alza en el mes, cercana al 5%, con impulso tanto de los cigarrillos como de los artículos de tocador y belleza.e por un menor incremento de combustibles y transporte público. Por el contrario, el precio de los autos mantuvo su dinamismo.

También la medición de la Fundación Libertad y Progreso marcó un avance del 2,6%, al igual que la de la consultora Equilibra, dirigida por Martín Rapetti. Por su parte, tanto EcoGo, como GMA Capital y Orlando Ferreres y asociados la estiman en 2,5%.

“De acuerdo con el IPC-OJF (GBA), la inflación de diciembre fue de 2,5% mensual y registró un crecimiento interanual de 30,6%. Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 2,8%, marcando un aumento de 27,4% anual”, apuntan desde el Estudio Ferreres.

La consultora Empiria pronostica que el registro de diciembre será algo menor al 2,5% de noviembre.

El de diciembre será el último índice relevado bajo el actual sistema, ya que desde enero se actualizarán las canastas para que reflejen con mayor certeza los consumos actuales de las familias.

