El Gobierno y su maldito hábito de atacar a quién no lo venera… Adorni y Lanari cargaron contra la actriz Marina Bellati tras subirse a la grieta de Homo Argentum
Javier Milei y sus voceros salieron en las últimas horas a cuestionar a la actriz Marina Bellati, quien había expresado su opinión en contra de que el arte quedara atado a la leyes del mercado. Ocurre luego de que el presidente se metiera en la grieta por las críticas y apoyos a Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella.
En medio del cierre de listas y la campaña para las elecciones bonaerenses y nacionales, el Gobierno se subió a la polémica sobre las películas que no son exitosas en la taquilla, a cuento de unos dichos de Guillermo Francella durante la promoción de su nuevo filme Homo Argentum.
[ESPECTÁCULOS] “Que el arte tenga que entrar en las leyes del mercado es dañino”: en medio de la polémica por “Homo Argentum”, Marina Bellati cuestionó a Adorni por “esa cosa tan despectiva y burra” de “medir a las obras según la cantidad de espectadores”.
Luego de que el mismo presidente saliera a bancar al actor de El Encargado, ahora el vocero presidencial Manuel Adorni y su segundo, Javier Lanari, salieron a cargar contra la actriz Marina Bellati, quien en un programa de televisión dijo que es “dañino” que el arte tenga que entrar en las leyes del mercado.
“Cuando un artista llora subsidio deja de ser un artista. Pasa a ser un empleado público. Y, si además hace política con ese subsidio, es un militante rentado…”, cuestionó Lanari en su cuenta de X, reposteando un mensaje previo de Adorni. Todo fue retuiteado por Milei.