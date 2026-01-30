El Gobierno volvió a diferir aumentos en los impuestos a los combustibles y aplicará subas parciales desde febrero
El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, previstos en la Ley 23.966, mediante el Decreto 74/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
La norma introduce modificaciones al Decreto 617/2025 y a sus actualizaciones posteriores, que establecían que los incrementos remanentes —correspondientes a las actualizaciones de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025 para naftas y gasoil— comenzaran a regir plenamente el 1° de febrero de 2026.
Con la nueva disposición, el Poder Ejecutivo resolvió que esos aumentos se apliquen de forma parcial y escalonada, con el argumento de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, en relación con la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
En concreto, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, el decreto fija un incremento del impuesto a los combustibles líquidos de $16,773 por litro para las naftas y de $14,372 para el gasoil. En paralelo, se establece una suba del impuesto al dióxido de carbono de $1,027 para las naftas y $1,638 para el gasoil.
En el caso del gasoil con tratamiento diferencial destinado al consumo en la Patagonia, Malargüe y Patagones, la norma determina además un aumento específico de $7,782 en el monto fijo actualizado del gravamen previsto en el artículo 7, inciso d), de la Ley 23.966.
Asimismo, el decreto reemplaza la fecha de entrada en vigencia plena de los incrementos pendientes, que pasa del 1° de febrero al 1° de marzo de 2026, extendiendo por un mes más el cronograma de aplicación total de los aumentos impositivos.
La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y rige desde el 1° de febrero de 2026 inclusive, de acuerdo con el texto oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.