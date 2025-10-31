El Gobierno refuerza el presupuesto de Salud para hospitales nacionales y el área pediátrica
El Gobierno nacional dispuso una modificación del Presupuesto 2025 con el fin de incrementar los recursos del Ministerio de Salud y fortalecer el funcionamiento de los hospitales nacionales, además de mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, especialmente en el ámbito pediátrico.
La medida se instrumentó mediante la Decisión Administrativa 29/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
La disposición responde a la Ley 27.796, que declaró la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas por el término de un año. Esta norma fue ratificada por el Congreso el 2 de octubre, tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei, y promulgada hace diez días.
No obstante, su implementación había quedado en suspenso, ya que el Ejecutivo solicitó al Parlamento definir las fuentes de financiamiento necesarias, una situación similar a la registrada con la ley de emergencia en discapacidad.
En el texto de la nueva Decisión Administrativa, el Poder Ejecutivo aclaró que “tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”. Por tal motivo, se resolvió readecuar las partidas presupuestarias conforme al análisis del Ministerio de Salud, compensando los incrementos con una disminución de créditos de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro, por un total de $35.832 millones.
El refuerzo incluye $5.110 millones para el programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales, $20.180 millones destinados al Hospital Garrahan y más de $3.380 millones para otros centros de alta complejidad, entre ellos el Hospital El Cruce (Florencio Varela), el Hospital SAMIC El Calafate, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.
Además, se reasignaron $7.160 millones en gastos figurativos para organismos descentralizados, como el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional Prof. Alejandro A. Posadas, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone.
Cabe recordar que, el miércoles pasado, tres días después de imponerse en las elecciones legislativas, el Gobierno liberó partidas presupuestarias y aumentó el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, en línea con el objetivo de atender sectores sensibles del sistema sanitario.