El Gobierno refuerza área de Derechos Humanos: Alfredo Vitolo fue designado como director nacional de Asuntos Jurídicos
El abogado Alfredo Vitolo anunció este viernes su designación como director nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos, cargo dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.
“Agradezco al Gobierno nacional mi designación como Director Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos. Un gran desafío y una enorme responsabilidad. A trabajar para hacer a la Argentina grande”, expresó Vitolo en su cuenta de X (antes Twitter).
Agradezco al gobierno nacional mi designación como Director Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos (SS de DDHH del Ministerio de Justicia). Un gran desafío y una enorme responsabilidad. A trabajar para hacer a la Argentina grande.
— Alfredo Vitolo (@amvitolo) October 31, 2025
Vitolo, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, fue nominado por la Argentina para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se desempeñó como presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) entre 2019 y 2024.