El Gobierno redujo aranceles de importación de juguetes y facilita el desarrollo de baterías energéticas
El Gobierno nacional redujo del 35% al 20% los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, alineando los gravámenes con los niveles vigentes en el Mercosur, con el objetivo de aumentar la oferta local y reducir precios para los consumidores.
Mediante el Decreto 781/2025, se modificaron los impuestos para triciclos, patinetas, juguetes con ruedas, muñecas y muñecos, coches para muñecas y rompecabezas, entre otros artículos.
Según la Secretaría de Industria y Comercio, “hace 13 años se habían incrementado arbitrariamente con fines recaudatorios y de protección de la industria local, desalentando las importaciones, reduciendo la competencia e incrementando los precios y la baja calidad de los productos”.
En una comparativa regional, Argentina se posiciona como el país con los juguetes más caros, destacaron las autoridades. Por ejemplo, un muñeco transformable de una franquicia internacional cuesta en Argentina $60.000, mientras que en Colombia ronda los $40.000 (33% más barato), en Brasil y Chile $20.000 (67% más barato), y en México $15.000 (75% más barato).
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo: “Hay que recordar que un Estado más chico permite devolverle su dinero a la gente. Los juguetes son importantes porque forman parte del desarrollo cognitivo de nuestros niños. ¡Feliz Navidad!”.
Por otra parte, el Decreto 781/2025 también actualizó la Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur, incorporando baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y tensión máxima de 2.500 V por módulo, con un arancel de importación del 0%. Esta medida busca facilitar proyectos energéticos y ajustar la descripción arancelaria de las baterías a la disponibilidad internacional, en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Almacenamiento AlmaGBA”.