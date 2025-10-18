El Gobierno realizó el simulacro del recuento de votos y anticipó que los primeros resultados estarán a las 21 horas
El Gobierno se mostró satisfecho con el resultado del simulacro abierto del escrutinio provisorio de las elecciones generales del próximo domingo 26 de octubre, que se realizó este sábado en la sede del Correo Argentino y permitió la transmisión del 95% de los votos en cinco horas. La normativa vigente establece que los datos oficiales del escrutinio provisorio solo se pueden dar tres horas después de finalizado el comicio, es decir, a partir de las 21 horas.
El simulacro de escrutinio fue auditado por fiscales y apoderados de las agrupaciones políticas, con la presencia de medios periodísticos que pudieron observar el desarrollo de los procedimientos de recepción, digitalización y fiscalización del recuento provisorio, en los que por primera vez se usará para votar la Boleta Única de Papel (BUP).
A las 10 de la mañana de este sábado -dos horas después de haber arrancado el simulacro de recuento- ya habían escrutado el 40% de los votos, lo cual hace prever a las autoridades electorales que el domingo 26 a las nueve de la noche ya esté cargado ese porcentaje de votos en todo el país.
Luz Landívar, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), dio una conferencia de prensa en la sede central del Correo Argentino, donde destacó que “el operativo se realizó con éxito en los 24 distritos electorales y contempló la participación de 13.000 personas en todo el país, con 1.100 digitadores en los centros de cómputos. El simulacro alcanzó el nivel más alto de transmisión desde los establecimientos de votación de la historia”.
La directora de la DINE planteó que “quizás haya dificultades en el escrutinio del próximo domingo, porque es la primera vez que las autoridades de mesa van a hacer este trabajo con la Boleta Única de Papel en todo el país. Pero el sistema de digitalización y transmisión de telegramas es sólido, ya que se usa desde 2017″.
La funcionaria explicó que las principales demoras podrían ocurrir en las cuatro provincias que tendrán en simultáneo elecciones locales y en los ocho distritos que votan senadores, además de diputados nacionales.
Una de las provincias que se puso de ejemplo de ese tipo de demoras es Santiago del Estero, que tendrá elecciones concurrentes, con dos urnas para cargos nacionales y para elegir gobernador. Pero también podría haber demoras en conocer los datos de la ciudad de Buenos Aires, tal como ocurrió en el simulacro de escrutinio, que tuvo uno de los registros más bajos de todo el país.
El simulacro de escrutinio provisorio arrancó este sábado a las ocho de la mañana en el centro de cómputos del Correo Argentino y se prolongó durante seis horas. Sin embargo, a la una de la tarde ya se había procesado el 95% de los votos. En ese lapso de tiempo, se transmitieron 108.992 telegramas, desde 14.370 locales de votación equipados con kits de transmisión electrónica y, el resto, se envió desde 950 Sucursales Electorales Digitales del Correo en todo el país.
Según explicaron fuentes oficiales, el domingo de las elecciones habrá que agregarle más de una hora hasta que comiencen a cargar los datos en el sistema del Correo, ya que una vez que cierre el horario de votación (a las 18), las autoridades de mesa y los fiscales partidarios demorarán por lo menos una hora en abrir las urnas, contar los votos y enviar los telegramas con los resultados de cada mesa electoral.
De mantenerse el ritmo de carga y difusión de datos que se mostró en el simulacro de escrutinio provisorio, a las doce de la noche del domingo de elecciones estarán los resultados del 80% de los votos en todo el país; aunque con situaciones diferentes entre las provincias.