El Gobierno provincial presentó “Mi Entre Ríos”, la primera plataforma digital de trámites y servicios
El Gobierno de Entre Ríos lanzó oficialmente Mi Entre Ríos, una plataforma que centraliza trámites y servicios en línea, transformando la relación de los ciudadanos con el Estado. La presentación se realizó en La Vieja Usina y estuvo encabezada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza.
La herramienta ya concentra más de 30 gestiones digitales, entre ellas la solicitud de partidas digitales de nacimiento, matrimonio y defunción del Registro Civil, el acceso a boletas de ATER y ENERSA, recibos de sueldo, inscripciones a carreras en UADER, trámites en distintos organismos y la credencial de veteranos de Malvinas.
Durante el acto, Colello subrayó el valor del cambio: “Lo único que no se puede devolver a los entrerrianos es el tiempo perdido en trámites presenciales. Con esta plataforma buscamos devolvérselo, hacerles la vida más simple y mostrar que se puede gobernar de manera más ágil y cercana”. Además, destacó que se trata de un cambio estructural en el marco del plan de modernización más ambicioso de la provincia: “Estamos llevando a Entre Ríos al siglo XXI, con un Estado más transparente, digital y centrado en el ciudadano”.
Por su parte, Gainza remarcó que se trata de un salto histórico: “Es difícil pensar que en pleno 2025 muchos trámites se seguían haciendo en papel. Tras un año de trabajo, hoy presentamos una plataforma de ciudadanía digital con tecnología de punta que nos pone a la altura de las provincias más avanzadas en transformación digital”.
El funcionario también presentó a Jujo, el primer ciudadano digital de Entre Ríos: un asistente virtual con inteligencia artificial, disponible las 24 horas para ayudar a los usuarios en sus gestiones.
El impacto ya es tangible: solo la digitalización de las boletas de ATER permitirá un ahorro estimado de 4.000 millones de pesos anuales, recursos que podrán destinarse a obras en rutas, escuelas y hospitales. “Este proyecto es el resultado de un trabajo en equipo. En lugar de decir ‘no se puede’, decidimos hacerlo realidad”, añadió Gainza, agradeciendo la colaboración del Consejo Federal de Inversiones, universidades y organismos provinciales.
El Gobierno invitó a la ciudadanía a ingresar en mientrerios.gob.ar para comenzar a utilizar la plataforma.
Del lanzamiento participaron, entre otros, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el presidente de Enersa, Uriel Brupacher; el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat; y el vicerrector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Román Scattini.