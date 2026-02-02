El Gobierno prorrogó hasta febrero de 2027 la intervención de la TV Pública y los medios estatales
El Gobierno nacional prorrogó por un año la intervención de Radio y Televisión Argentina S.A.U. y Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U., extendiendo el proceso hasta el 1 de febrero de 2027.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 79/2026, publicado en el Boletín Oficial. Según se argumenta, la medida responde a la necesidad de completar los procesos de reorganización en curso, fortalecer las capacidades operativas y otorgar previsibilidad en los procedimientos de gestión.
A su vez, se ratificó a Carlos María Curci González al frente de la intervención por un año más. El funcionario había asumido en agosto de 2025 con la tarea de revisar los procedimientos internos y conducir la transformación de las señales estatales en sociedades anónimas.
La intervención no es nueva. El Decreto 117/2024 había dispuesto el inicio del proceso por un año, con posibilidad de una única prórroga. En 2025 se había extendido el plazo mediante una decisión administrativa y ahora el Poder Ejecutivo aplicó el máximo permitido por la normativa.
Desde el oficialismo señalaron que “las tareas asignadas a la intervención, vinculadas al relevamiento, análisis y revisión de los procedimientos sustantivos y operativos, se encuentran actualmente en curso de ejecución”.
El Ejecutivo sostuvo que la prórroga busca garantizar la coherencia técnica de los mecanismos de fiscalización y control y contribuir a los objetivos de política pública definidos por la actual gestión.
La medida alcanza a la TV Pública, Radio Nacional y las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, junto con las plataformas digitales que dependían de la ex Contenidos Públicos Sociedad del Estado.
Estos cambios se enmarcan en el artículo 48 del Decreto 70/23, que dispuso la transformación de sociedades estatales en sociedades anónimas bajo la Ley General de Sociedades. En ese esquema, el Estado mantiene el control y la supervisión mientras revisa la viabilidad y funcionamiento de cada señal.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por Manuel Adorni, señala que la continuidad fue avalada por el área jurídica tras detallar “la complejidad de la tarea encomendada”.
Según el texto oficial, la prórroga también responde a un proceso de fortalecimiento y consolidación institucional derivado de la nueva estructura orgánica de los medios intervenidos, con el objetivo de culminar la reorganización y asegurar su funcionamiento en línea con los criterios de política pública fijados por el Poder Ejecutivo.